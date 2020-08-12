先前我國旅日好手陽岱鋼遭到讀賣巨人下放二軍，許多人猜測主要原因應該是他近況不好有關，7月份單月打擊率僅0.143，而八月份出賽4場一共4打數都沒出現安打，只選到1次保送上壘但吞下3次三振，今日監督原辰德則透露，會將他下放是因為想刺激他。

陽岱鋼今年雖然加練了一壘手守位，不過出賽場次仍就不穩定，多是以代打、代守的角色出賽，目前總計出賽30場，打擊路0.229，48打數當中敲出11支安打包括1支全壘打，只打回5分打點。

此外根據日媒《體育報知》報導，原本今年陽岱鋼的設定應該是，對手派出左投先發時，就能派他上場，不過在7月開始就變成代打、代守，或許這跟他7月開始的低潮有關。

今日監督原辰德在賽前受訪時也對此回答，他認為陽岱鋼在賽前訓練時表現不錯、能力也很棒，讓人對他期待感很高，除了先發之外沒有能完整發揮他價值的位置，這次讓他下二軍是想激勵他，以一軍先發為目標來努力。

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(中時新聞網)