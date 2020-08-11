大陸晶圓代工龍頭中芯國際自回歸A股以來受到市場矚目，甚至有外資高盛證券力挺，指稱其投資價值超越全球晶圓代工龍頭台積電，大陸國務院4日也公布發展半導體和軟體產業新政，宣布對28奈米製程以下且經營15年以上的企業免徵10年企所稅。不過，中芯國際是否擔當起大陸半導體自主的希望，光是股價跟市值能否支撐住就是一大挑戰。

中芯國際日前公布今年Q2財報，合併營收達9.38億美元，季增4%，年增 18.7%；歸屬於公司利潤為1.38億美元，年增暴增超過644%，創單季新高。中芯國際聯合首席執行長趙海軍以及梁孟松表示，儘管宏觀環境仍在變化，但晶片需求依然強勁，Q2成熟技術應用平台需求旺盛，消費電子類收入增長顯著，先進製程業務穩步推進，預計Q2業績將持續增長。

從中芯國際的產品貢獻營收來看，0.15/0.18 微米、55/65 奈米製程各占3成，14/28 奈米貢獻營收9.1%，也就是說，目前中芯國際先進製程對於貢獻營收整體來看，影響仍不大，這也是中芯國際擴大28奈米製程、穩固營運腳步，而非外界所預期但仍難以穩定供應給客戶的14奈米製程的主因。

若比較台灣晶圓雙雄來看，聯電7月法說會公布Q2財報，H1合併營收為866.54億元、年增26.2％，Q2業績季增5％，營業利率季增71％，歸屬母公司淨利為66.8億元，每股純益0.55元。聯電預期Q3晶圓出貨量將維持在Q2水準，晶圓平均美元價格估與Q2持平，平均毛利率預估為20％左右，產能利用率更高達95％。成熟製程方面，上半年28奈米製程較去年同期明顯增加，預料Q3取得更多28奈米設計定案，預計將運用再更多4G、5G智慧型手機等無線應用產品進入量產階段，讓28奈米製成客戶更多元化。

若以台積電來看，Q2合併營收約3107億元，與第一季大約持平，年增28.9%；毛利率續升至53%，獲利再創新高，稅後純益約1208.2億元，季增3.3%，每股盈餘4.66元。7奈米製程占Q2晶圓銷售金額36%，16奈米貢獻18%，總體而言，16奈米製程以下的先進製程貢獻占總體54%，先進製程更是台積電超越競爭對手的重要利器。

美國政府對華為發出的禁令，讓所有含有美國技術的半導體產品要出貨給華為，都要經過美國政府審查同意，台積電率先表示，將在9月14日後不在出貨給華為，中芯國際也暗示將遵守國際規定，無法向「若干客戶」出貨，市場認為所指的就是華為，等同華為失去了自研處理器的晶片供應來源，中芯國際擴產的28奈米製程也無法滿足華為，讓不少外資將中芯國際在港股的股票評級下修至「賣出」。

中芯國際在上海科創板掛牌首日大漲超過200%，市值也超過6000億元人民幣，但之後走勢後繼無力，甚至在7月27日收盤價寫下70.82元人民幣低點，隨後幾日雖強漲，但近期受到多家外資看壞中芯國際調高資本支出、會讓未來獲利承壓，股價連3個交易日走跌近1成，A股市值跌破6000億元人民幣，11日收盤市值約落在5700億元人民幣，加上營收表現較其他國際大廠仍有一大段差距，中芯國際未來可面臨重重挑戰。

(中時新聞網)