日本政府大致決定將出口防衛裝備品給印度太平洋地區的越南、馬來西亞、印尼、印度4國，其目的除了維持國內防衛產業的基礎，與各國強化安保關係外，還有牽制在印度太平洋加強活動的中國。

《讀賣新聞》獨家報導，日本與4國都有頻繁的防衛交流，快的話，９月日本防衛裝備廳將與國內商社簽約，並蒐集有關各國調度計畫及安保擔憂事項等，預測其需求後再選定出口的防衛裝備品。日本政府預定本年度內將與商社、防衛相關企業合作，制定出口計畫後，銷售到對象國。

報導指出，日本擬出口的防衛裝備品主要有運輸機、雷達等非攻撃用裝備品。有關戰鬥機和潛艦等將因應對象國的要求共同開發，以提高當地生產的比例等，探索更廣泛的出口方式。

日本政府2014年4月決定了「防衛裝備移轉3原則」，取代了過去原則上禁止武器出口的「武器出口3原則」。致力促進符合一定條件的防衛裝備品出口，但實績幾乎沒有提升。

目前日本正與菲律賓進行最終協調，準備出口三菱電機製的防空雷達，也有可能成為首次的完成品出口案例。在零件方面，與美國之間的地對空誘導愛國者2型飛彈（PAC2）、Ｆ15戰鬥機等搭載的「F100發動機」等4件。共同開發方面，澳洲曾希望與日本共同開發新生代潛艦，但2016年並沒有接到訂單。

(中時新聞網)