白羅斯中央選舉委員會在周日宣布，現任總統亞歷山大·盧卡申科（Alexander Lukashenko）獲得了80.23％的選票，而主要對手蒂卡哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）僅獲得9.9％的選票。這是盧卡申科的第6度當選總統、第5度連任成功，使他成為歐洲執政時間最久的總統。然而許多群眾不相信這個結果，全國各地爆發了騷亂，已經連續兩天，首都明斯克成街頭成為戰場，已有1名抗爭者死亡。

白羅斯抗爭者受傷倒地，其他群眾檢查他的傷勢。(圖/美聯社)

防衛部落格報導，白羅斯首都明斯克和其他城市的抗議活動，從星期日得出選舉結果後就爆發，3天以來，警方在全國范圍內逮捕了3千多人，也有多人受傷。據報導，一輛廂型車撞向明斯克的示威者，造成1人死亡。週二，成千上萬人再次上街遊行，而白羅斯政府的鎮暴部隊也持續增加，已出動阿爾發小組(Alpha Group) ，另有一些載著部隊的軍車，也前往明斯克。

國際特赦組織表示，對於白羅斯軍警以暴力手段鎮壓群眾感到痛心。(圖/美聯社)

國際特赦組織表示，他們的代表在街頭目睹了警察對抗議者發動駭人聽聞的暴力鎮壓，而白羅斯民眾表示，選舉後，警察以暴力行動打擊反對者，已成為白俄羅斯政治的常態。

More and more barricades pop up all over Minsk, #Belarus pic.twitter.com/3rHSZJLLcy — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 10, 2020

星期一晚上，明斯克的中部發現了阿爾發小組，他們配備了實彈武器。

阿爾發小組是一支反恐特種部隊，主要防止恐怖主義、極端主義，以及其他特別危險的對手，對付間諜、劫持人質事件、販毒、走私、販運武器等罪行。然而他們現在的對手是意見不同的群眾。

白羅斯總統大選挑戰者蒂卡哈諾夫斯卡婭，輸了這場選舉，已前往立陶宛避難。(圖/美聯社)

另外，《自由歐洲電台》的記者發現，已有載著大量部隊的軍用卡車前往，並且在明斯克的進城主要路線，已有裝甲車和警察組成的崗哨，要求進城的車輛必須停下接受檢查。

記者發現，白羅斯的軍車是中國大陸「東風猛獅」品牌，他聯想到中國大陸的人權狀況，覺得頗具象徵意義。

據路透社報導，反對派領袖蒂卡哈諾夫斯卡婭向選委會提出選舉不公之訴，但是在流血衝突後，她決定先逃往立陶宛避避風頭。

現年37歲蒂卡哈諾夫斯卡婭原本是英文老師，她的丈夫謝爾蓋·季哈諾夫斯基(Syarhei Leanidavich Tsikanouski)是反對派領袖健將，批評現任總統就是貪腐蟑螂，這次選戰是以「打蟑螂」為口號，不過他在今年5月以破壞公共秩序的罪名被補，因此妻子出面代夫出征，仍然失敗。

(中時新聞網)