總統令 聘詹宏志、紀政等8人為無任所大使 21:492020/08/11 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 （總統府聘詹宏志等人為無任所大使。圖／本報資料照片） 總統府11日發布總統聘書，特聘郭旭崧、吳運東、簡又新、陳正然、詹宏志、紀政、林靜儀、芙厄阿布達爾等8人，為中華民國無任所大使。 無任所大使聘期自中華民國109年6月15日，至110年5月19日止。 (工商 ) #無任所大使 #詹宏志 #紀政 #人為 #總統府 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠色執政兩大死穴 04:102020/08/11 時論廣場 駐聖露西亞大使到任 聖國總督承諾續為台灣發聲 11:252020/08/11 政治 資深媒體人：張景為》綠色執政兩大死穴 19:162020/08/10 名家 為愛揮桿 募得1500萬元善款 04:102020/08/11 運動天地 從封禁到逼賣 川普對TikTok政策轉向有隱情 19:112020/08/10 財經 VMware連續三年在IDC報告中居IT自動化和配置管理市場首位 10:192020/08/10 財經 種巴西蘑菇吸金落跑未入監 企管顧問負責人及名律師遭通緝 10:202020/08/10 社會 陸反擊 制裁魯比奧等11美人 04:102020/08/11 兩岸要聞 陸大使以柔克剛 作答中美試題 04:102020/08/11 話題觀察 各類資產價格齊飆 繼續持有或見好就收 投資者陷兩難 22:102020/08/10 財經 政治熱門新聞 阿札爾背景有玄機 前健康署長轟：歌頌他鬧全球笑話 - 政治 蔡總統唸成習總統 阿札爾坦承口誤 - 政治 - 中央社 【政新鮮】替警界抱不平 ！王世堅勸他「功成」就該「身退」 - 政治 共軍攻台「首戰即終戰」的根據從哪來 馬英九演說透玄機 - 政治 手機剛好掉進大鵬灣水溝？檢方查蘇震清案疑走漏風聲 鎖定知名律師 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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