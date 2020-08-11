（總統府聘詹宏志等人為無任所大使。圖／本報資料照片）

總統府11日發布總統聘書，特聘郭旭崧、吳運東、簡又新、陳正然、詹宏志、紀政、林靜儀、芙厄阿布達爾等8人，為中華民國無任所大使。

無任所大使聘期自中華民國109年6月15日，至110年5月19日止。

(工商 )

#無任所大使 #詹宏志 #紀政 #人為 #總統府