電子元件代理商與解決方案供應商益登（3048）提前公佈第二季及上半年財報結果，受惠真無線藍芽耳機（TWS）等相關元件拉貨，上半年營收高達447.2億元，改寫歷年同期新高，促使稅後盈餘同步攀升至2.2億元，年增67.96％，每股盈餘為0.99元。

益登第二季營收為231.4億元，季增7.21％、年增1.97%，連續5季刷新同期新高紀錄，稅後盈餘則為1.2億元，較去年同期成長12.83％，每股盈餘為0.57元。

益登於10日揭曉的7月營收成功延續高檔表現，單月營收達97.2億元，月增22.03％、年增17.79％，今年以來累計營收攀上544.5億元，較去年同期成長12.42％。

展望第三季，由於國際疫情嚴峻，使得供應鏈和終端消費市場需求充滿不確定因素，但5G、資料中心、人工智慧物聯網、通訊、真無線藍芽耳機（TWS）音訊裝置等應用長線仍具高度發展潛力，益登以數位化、模組化、國際化的策略，持續搶攻市場商機。

(工商 )