美國總統川普10日在白宮的新冠肺炎疫情簡報會上「信口開河」，說1918年發生的西班牙流感導致第二次世界大戰結束，搞錯了前者爆發及後者結束的年份，兩者相差27年。他的這番言論事後被揶揄沒有上過歷史課。

香港東網報導，川普說︰「最接近的在1917年，那次（西班牙流感）大流行，十分可怕，令5000萬至1億人喪生，或因此令二次大戰結束。所有士兵病倒，十分恐怖。」惟西班牙流感1918年至1920年間流行，而二次大戰1939年爆發直至1945年結束。

白宮其後澄清，川普說的是一次大戰，當時5億人受感染，病死士兵比戰死的還多。根據美國疾病管制及預防中心，有理由相信一次大戰派遣士兵加速疫情流行，戰爭結束主因並非西班牙流感，而是德國因傷亡慘重而簽署休戰協定。

川普錯誤言論一出，「二次大戰」及「世界大戰」隨即成為社交網熱門字。美國女影星Sophia Bush寫道︰「這讓我們重溫了自2016年發生的事。川普沒有讀過憲法、聖經，明顯地他亦沒有上過歷史課，或數學課。十分厲害。」

(中時 )