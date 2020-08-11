蕭子墨、黑嘉嘉。（《不讀書俱樂部》劇組提供）

JR飾演暖男。（《不讀書俱樂部》劇組提供）

由新銳演員蕭子墨、黑嘉嘉、李沐、張再興、林映唯、陳加恩一同演出的新戲《不讀書俱樂部》，日前舉行開鏡儀式，該劇將國際音樂節得獎舞台劇作品影像化，以現在最流行的迷你劇集形式呈現。曾參與電影、金穗短片演出的蕭子墨，這次首度主演網劇《不讀書俱樂部》，戲中飾演失戀而逃避現實的文青，多虧好哥兒們JR紀言愷以及妹妹李沐幫忙走出苦等前女友黑嘉嘉回頭出現的情傷陰影。

去年擔任台北電影節非常新人的蕭子墨，劇中為了挽回前女友，決定把曾經相戀定情的書店頂下來，期待重新上門的⼀天。在《誰是被害者》中演出張孝全女兒備受矚目的李沐，則飾演蕭子墨的妹妹，新戲裡俏皮造型令人耳目一新！至於有「圍棋女神」之稱的影壇新秀黑嘉嘉，則是飾演消失的前女友，也正是這間書店撐著不歇業的原因。 JR紀言愷飾演幫助蕭子墨想辦法走出情傷陰影的暖男，戲中的角色還是健身達人，將有機會一展好身材！

舞台劇《不讀書俱樂部》曾於韓國大邱國際音樂劇節得獎，這次首度影像化為12集的迷你戲劇，目前正如火如荼拍攝中，全劇可望在今年底之前推出。

(中時 )