氣象局表示，今(11)日下午14時30分已經解除6號颱風「米克拉」的颱風警報，不過明天(12)日台灣附近環境水氣仍多，南部、台東及離島地區整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北山區伴隨午後熱對流發展，也有局部大雨發生機率。

氣象局預報員葉致均表示，雖然颱風逐漸遠離，但受殘留水氣影響，明天南部、東南部地區有短暫陣雨或雷雨發生機率，午後主要在中部以北及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨之機會。另外受降雨影響，各地白天高溫約32-34度左右，周四(13)太平洋高壓西伸，屆時又將回到標準夏季天氣型態。

葉致均指出，目前仍受颱風外圍環流影響，今晚至明晨西南部及澎湖沿海地區仍有較強陣風，明日各地沿海地區浪高仍高，基隆北海岸有突發性大浪發生的機率，海邊活動請多加注意。

由於對流雲系發展旺盛，氣象局也針對今晚至明日台南以南、台東及澎湖地區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率，請注意溪水暴漲、雷擊及強陣風。

至於台灣東方的熱帶性低氣壓TD08由於海氣不利於結構發展，已經降為一般低壓，目前沒有增強跡象，預計之後將維持低壓環流型式直到消散為止，對台灣影響不大，氣象局仍持續關注其變化。

(中時新聞網)