韓國人氣團體「NU’EST」成員旼炫感性翻唱引發話題！日前在「最想共度暑假的藝人」排行榜名列亞軍的旼炫，在9日上傳翻唱台劇「想見你」主題曲，《想見你想見你想見你》這首歌曲是旼炫獻給粉絲的「生日逆應援」，特地選在8月9日生日當天公開。

旼炫先前在接受媒體訪問時簡單唱了一段「想見你想見你想見你」副歌，豐沛的情感流露讓歌迷驚為天人，敲碗希望他能演唱全曲，緊接著在7月底釋出他撐傘照片更是超級吸睛。9日正式公佈的MV中，他細膩的演技完美表現了兩種截然相反的角色，獨一無二的氛圍原封不動地傳達歌詞「未來過去，我只想見你」，那份感超越時空的悲傷，扎實的歌唱力將情感表露無遺。

此外旼炫為了拍攝MV，穿上鳳南高中制服，除看起來吹彈可破的肌膚，帥氣模樣更讓讓許多驚嘆「我學校怎麼沒有這麼帥的學長！？」而《想見你想見你想見你》原唱八三夭也特地到他IG留言，表示希望未來有機會能一起合唱，旼炫也開心回應：「謝謝！我也期待！」

這支翻唱影片獲得廣大迴響，接下來旼炫將主演11月於JTBC播出的連續劇「LIVE ON」，此外NU’EST則會自9月13日起至10月11日為止，每周日在Naver VLIVE頻道推出「NUEST ON-CLIP《UNBOXING》」。

(中時 )