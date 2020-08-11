今年6月，前高雄市長韓國瑜遭到罷免，之後原來韓市府團隊的副市長李四川、葉匡時等人也一同暫時消失在政治舞台。繼父親節秀出爬山照之後，葉匡時今(11日)PO出一組他去牙醫看診的照片，身體的狀況也不禁讓他感嘆，終於能理解「我不是我的我」的含意。有不少網友表達對他的關心，其中還有高雄市議員李雅靜和前高雄市新聞局長王淺秋。

葉匡時在臉書上表示，右眼白内障手術後換拔牙植牙了。但不知為何，他的牙齒很容易斷裂，今天拔了他近年來的第三顆裂齒。醫師對他說，可能是我两顎肌肉太發達所致，也可能是壓力太大。過一陣子要再做左眼白内障，牙齒可能繼續斷裂下去，換水晶體，換牙，換膝關節？葉匡時還忍不住感嘆，他終於了解前總統李登輝所說的「我不是我的我」是什麼意思了。

葉匡時的近況曝光，高雄市議員李雅靜和前高雄市新聞局長王淺秋也都來留言關心，李雅靜說，「辛苦了，保重自己喔」；王淺秋則說，「辛苦了，可能因為咬牙切齒⋯⋯」。其他網友們表示，「葉副，身體要多保重，好好休身養息，加油」、「葉副多注意自己身體唷」、「葉副市長保重身體，感謝您過去為高雄的付出，祝您平安」。

(中時新聞網)