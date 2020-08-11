七期新市政中心土地交投熱絡！繼興富發建設日前以單價350萬元購入大遠百旁角地，締造「台中新地王」之後，桃園豪宅王-中悅建設近日跟進搶地，以總價26.78億元買下位於市政北七路逾千坪精華素地、換算單坪255萬元，市場推估，未來推案單價將破7字頭。

今年截至目前為止，七期土地成交總額達199.74億元，尤以新市政中心交易最熱絡，最新一筆交易為中悅建設買進市政北七路及惠中二街、惠中三街3塊新七土地，合併總面積達1050坪，總價26.78億元、單價255萬元。

中悅建設原預計年底於台灣大道、河南路口推出在台中首座豪宅案，並攜手台北豪宅「文華苑」的HLA國際設計團隊親自操刀，搶佔七期國際建築一席，如今再搶下七期精華地，更添話題性。

住商不動產南屯店協理黃權銘分析，七期破千坪素地近乎絕版，該土地更具備罕見三面臨路優勢，後續開發可期，目前周邊指標豪宅如「大陸寶格」、「寶輝秋紅谷」均價皆站穩6字頭；而最新實價揭露，「寶璽天睿」28樓戶成交單價68.2萬元，拉升社區均價達67.2萬元，預估未來七期豪宅市場可望突破7字頭。

看準台中未來發展性及可開發土地完整，北部重量級建商爭相南下高價獵地。以七期來說，單是市政北七路，目前就有大陸、興富發、中悅等建商相繼插旗！其中，興富發日前砸下逾32億重金於市政北七路、惠中路口購買近千坪土地，預計規劃超過60層複合式商用大樓，將成台中最高地標建物。

大陸建設繼「中信金控台中金融大樓」找來西班牙建築團隊EMBT規劃，「寶格」、「麗格」兩案由義大利國寶建築大師Antonio Citterio打造其全球唯一的超高層住宅系列作品後，計畫明年於惠中一街口推出第四件作品，力邀國際建築團隊規劃，產品規劃48-75坪、中小坪數豪宅，總銷約60億元。

(工商 )