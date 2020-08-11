藝人羅霈穎上週被發現陳屍在台北市的工作室內，台北地檢署為釐清羅體內有無異常的藥物反應，採集心臟內的血液檢體送法務部法醫研究所鑑驗，鑑驗結果顯示她體內有多種藥物成分，檢方研判羅用藥不慎導致她猝死，由於家屬對死因沒有意見，檢方不解剖，並將遺體發還家屬處理後事。

檢警曾在羅的房內，發現有包括學名為Clotiapine的「意妥明」（Etumine）藥物及安眠藥在內的多種藥物，當時就初步研判死因疑與藥物有關，檢警相驗遺體發現羅猝死前沒有嘔吐反應，不像是大量吞藥，排除輕生的可能性。

檢方調閱羅的病例資料，她曾因心臟相關疾病求診，經採集她血液檢體化驗後，確認血液中有多種藥物成分，研判是用藥不慎造成猝死。

據了解，羅女房內發現的「意妥明」（Etumine）藥物，最常見的副作用是「嗜睡」，因而被人用來當「安眠藥」使用，使用意妥明過量可能出現癲癇、心律不整等潛在風險，嚴重有可能導致猝死。

(中時 )