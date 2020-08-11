「保齡球式衝撞」 淡水男開車一路連還撞 孕婦遭撞飛

一名駕駛黑車男子，在淡水中山北路「保齡球式衝撞」，男子疑似先撞到一人後肇事逃逸，接著又衝撞兩人，其中包括一名孕婦，有網友在臉書社團「細說淡水」目睹過程，將影片PO網，大罵肇事者「人渣、垃圾」，最後男子被警方拖出車外壓制，車禍詳細原因仍待調查。

肇事男子一路撞(圖片翻攝自臉書)

消息指出，一輛黑色汽車今天晚間9時許行駛於淡水捷運站附近時，不明原因撞倒好幾位機車騎士隨後逃逸；警方表示，循線至淡水某國小前逮人，肇事男還不肯就範，在地上又吵又鬧，該男酒測值為0；肇事男初步回應說他因高血壓身體不適，才會沿路撞翻騎士；目前警方正在統計受害人數，後續將調查事發原因。

根據了解，這名肇事男子先在淡水捷運站的麥當勞碰撞機車，被撞機車騎士不滿，追逐肇事駕駛到中山路18號，接著男子自撞安全島、又衝撞一輛機車、一輛公車，一路往上開往水碓派出所，結果再次撞到兩輛汽車，最後在新市國小被警方攔下。

(中時新聞網)