李英宏將「護身咒」唱進電影主題曲，首度結合流行音樂與道教文化。（華影國際提供）

歌手李英宏為即將上映的靈異驚悚片《馗降：粽邪2》詞曲創作，並演唱電影主題曲〈跳鍾馗〉，11日主題曲MV發布，他以獨特嗓音及電音重節奏，細膩詮釋電影情節、描述鍾馗法師知天命解救蒼生之外，並首度結合流行音樂與道教文化，將「護身咒」唱進歌曲之中，注入一股神聖的能量，唱一首「跳鍾馗」也有保庇平安的作用。

從小熟悉宮廟陣頭文化的李英宏，慶典時的畫面及聲音都深深烙印在心中，他表示：「我認為華人社會的男性，對親人之間的情感表達都比較彆扭，於是很多情愛歌曲的誕生，得以讓我們有一個情感的抒發，『跳鍾馗』的歌詞，表達的是一份守護的責任心，為了深愛的人，讓自己變得更強。」

金馬影帝李康生所飾演的鍾馗法師，與台北電影節最佳新演員許安植飾演的靈異體質少女，在片中有一段特殊的緣份，面對淒厲邪靈兇猛襲擊，李康生幫助許安植險中求生，李康生教許安植使用「緊急護身手印」唸護身咒的電影畫面，也首度在MV中曝光。該片9月2日全台上映。

(中時 )