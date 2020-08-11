曹佑寧在校園愛情片《可不可以，你也剛好喜歡我》除了陷入戀愛課題外，向來是運動高手也成為負責動作場面的主角，除了和陳妤在大賣場狂奔，在一群黑道找李杏所飾演的大姐頭翻桌搶地盤時，他也出面保護在場的陳妤和林映唯。但沒想到他在接受動作訓練的第一天就發生見血事件。原來他在練習動作場，指甲竟然翻開了，讓他覺得很不好意思，「其實我沒注意怎麼回事，突然一陣痛才才發現是指甲翻開了」。

豈料在正式拍攝動作場面時，曹佑寧又再度受傷，他表示其實動作指導有教導如何保護自己，例如打出去時拳頭一定要握很緊，「不過拍攝時，情緒來的時候，就不會想到那麼周全」，結果不幸吃了「蘿蔔乾」，一不小心就讓手腫了好幾天，他笑說：「我拍動作戲時好像真的很容易受傷，可能是因為太拼了，就會忘了要保護自己。」

扮演極道大姊的李杏在電影中更要扮演打架高手，但一場重頭戲中，為了扮合劇情而穿上迷你裙，讓她大嘆可惜，「我很喜歡在教室排練的動作，超帥氣，但因為穿裙子只能調整打鬥動作。」她表示從人行以來，就一直很期待可以演出動作場面，「我還以為會為了拍這場戲受傷呢！有種很努力成為武林高手的感受，但只能說劇組太會保護我了，最後我身上只有一個不小心被揮到的小瘀青，都不好意思說了啊！」電影21日全台上映。

(中時 )