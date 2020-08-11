號稱打破已宣判大陸官員貪汙記錄的前中國華融資產管理公司董事長賴小民，今天在天津法院進行一審，他被控索取、非法收受財物共計人民幣17.88億元（約合台幣77億元）。這位號稱「3個100」(100套房、100情婦、100關係人)的官員家藏2億多人民幣(約合台幣9億元)，但他坦承：「不敢花」。

據陸媒引述天津法院公告稱，2008年至2018年，賴小民利用擔任中國銀行業監督管理委員會辦公廳主任，中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁，中國華融黨委書記、董事長，華融湘江銀行黨委書記等職務上的便利，為有關單位和個人謀取利益，直接或間接收受財物共計折合17.88億元人民幣，其中1.04億餘元尚未完成收受。另外還夥同他人非法佔有公共資金人民幣2513萬餘元(合台幣1.08億元)。

賴小民藏匿現金的櫃子，被搜查到共有現金總值2億多人民幣，他在被捕後表示藏錢是因為「不敢花」。（圖／長安街知事）

據《北京日報》所屬「長安街知事」微博號指出，紀監委賴小民專案組曾在北京某社區發現了他藏匿贓款的房屋，裡面有多個保險櫃，存放的現金達2億多人民幣，但他落馬後坦言：「不敢花」。紀監委官員表示，賴小民物質佔有欲非常強，他手錶幾十塊，根本用不了；名車也一樣，賓利、賓士、阿爾法，地下室車庫整排的百萬豪車都是他的。

大陸紀監委的影片中展示了賴小民收受的豪華汽車，指他的地下車庫內整排都是百萬級豪車。（圖／長安街知事）

賴小民出生於1962年7月，江西瑞金人，2018年4月被開除黨籍與公職。他還說過：「黨委書記、董事長、法人都是我一個人挑，紀委書記都還是自己黨委下面管，他哪有多少權威啊？紀委書記是我的黨委委員，我的部下，他很難監督我，說句實話。」

《財新網》指出，賴小民在合法婚姻關係存續期間，還與他人長期以夫妻名義共同居住生活，並育有二子。外界稱他有「3個100」：100多套房、100多個關係人、100多個情人，其中幾十名來自華融公司內部，此外也不乏家喻戶曉的女明星。在華融旗下各子公司裡，情婦們成為高管、董事長、總經理的例子比比皆是。

(中時新聞網)