《怪胎》上映第四天，在週一台北市票房勇奪冠軍。通常週一票房比起週末在五成以上，但是《怪胎》穩住，跌幅僅在三成以內，是所有上映電影當中跌幅最小的，全台票房超過700萬。不僅票房成績亮眼，口碑話題熱烈延燒，也有觀眾將《怪胎》作為年度「愛情警世片」。

電影當中的經典對白更成為網路用語，像是：「人生有多少機會可以遇到懂你的神經病」、「女生告白犯法喔」、「如果你也喜歡我的話大家就不要浪費時間搞曖昧」、「愛的時候對方的缺點都是優點，不愛的時候那些缺點就成了致命傷」，等等金句，在年輕觀眾之間掀起討論熱潮。

最讓觀眾看到淚崩的一場戲，是林柏宏與謝欣穎所飾演情侶大爭吵的戲，這一幕更讓觀眾看到心碎有感。林柏宏在這段先得保持理智，接著要有被偷吃抓到的心虛與不安，緊接著是理直氣壯推卸責任的怒吼，而謝欣穎必須先克制瀕臨崩潰邊緣的情緒，想保持冷靜地詢問真相，但卻換來最傷人的打擊。

兩人渾然天成的演出，從收到放，讓觀眾猶如置身在內的劇情。這場戲謝欣穎更要猛搥林柏宏，當下都是來真的，兩人這場戲一喊卡，都還在情緒中，也讓在旁的工作人員不敢出聲，而林柏宏更是在這場戲被觀眾認定為「渣男」。該片現正熱映中。

(中時 )