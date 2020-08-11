俄羅斯宣布核准該國Gamaleya研究院研製的首個新冠疫苗成功，並聲稱俄國總統普丁女兒已經接種疫苗，接下來將開始量產，加上美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）表示，白宮將與美國民主黨就新一輪的紓困措施談判，讓協議達成機率上升，道瓊指數周二(11日)上漲272.92點、以28,064.36點開出，隨後漲勢擴大至350點。

截至台北時間11日晚間9點45分，道瓊指數上漲354.86點或1.28%、暫報28,146.30點；標普500指數上漲17.77點或0.53%、暫報3,378.24點，距離2月19日創下3935.32點的歷史高點紀錄只有0.5％；那斯達克指數受到科技股遭到拋售拖累，下跌24.69點或0.23%、暫報10,943.67點。

美國總統川普表示，考慮削減資本利得稅，降低美國家庭的所得稅，讓更多勞工有機會重返就業市場，但由於20%長期資本利得稅調動須經美國國會同意，有白宮幕僚建議川普，可以使用行政命令繞過法令限制。

市場認為，無論俄國消息是否為真，可以確定的是新冠肺炎疫情將在有多種疫苗競爭的情況下走入尾聲。這也激勵郵輪、航空公司，甚至是零售業的股價開盤上揚，美國航空、挪威郵輪均上漲逾6.5%，Gap股價澤市上漲4.9%。但對於之前高漲的科技巨頭來說，可不是什麼好事，Facebook、亞馬遜、蘋果、Netflix以及微軟等公司股價均下跌至少1％，Google母公司Alphabet股價也下跌0.22%。

(中時新聞網)