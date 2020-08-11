【天劫倒數】Greenland 傑哈巴特勒問候影片 ～ 8/12 搶先全美上映

暑假好萊塢災難動作片《天劫倒數》，台灣搶先全美於明（12日）上映，為此，蘇格蘭性格男星傑哈巴特勒（Gerard Butler）難掩興奮的心情，他親自錄製一段影片問候台灣粉絲，希望大家能夠到戲院去觀賞他的新片，「我一直都是大型動作電影的愛好者，《天劫倒數》有驚心動魄的飛車、飛機爆破與大型隕石撞擊地球的震撼場面，讀完劇本後就立刻引起我的注意！但真正讓我決定要演出的原因是這部電影傳達出對未來的『希望』！但我需要一個在意志上同樣強悍的女主角莫蓮娜芭卡琳。我們一同守護年幼的孩子，一起守住人類的未來。」

在《天劫倒數》中，傑哈巴特勒與莫蓮娜芭卡蓮飾演一對正在修補關係中的夫妻：約翰與艾莉森，他們共同育有一名幼子奈森，面對人類文明即將毀滅之際，為了奈森，他們沒有軟弱的理由，必須一起堅強地面對所有困難險阻，莫蓮娜恰如其分地擔任了這個母親的角色，她勇敢、堅強，雖然也有不知所措的時候，傑哈巴特勒說：「從她身上可以看見一個母親為保護孩子所散發出永不放棄的強大力量，是她產生維繫整個家庭的力量，也是她支撐起約翰，讓他在面對各種失望與無助的時候，還不放棄，在巨大的災難中守住人類未來的希望。」

莫蓮娜表示：「在拍攝的過程中，我們一家人不斷地經歷各種危難、除了有隕石墜落地面的驚險爆破場面外，更少不了飛車的高速場面，但其實我來不及擔心我自己，我更擔心的是我們的小兒子：奈森(羅傑佛洛伊德)，但是他表現得很貼心也很自律，看到我擔心的表情，很多時候反倒是他在安慰我。」

《天劫倒數》故事敘述一顆名為「克拉克」的彗星，從地球外圍高速掠過，其大型碎片衝向地球，造成數個大型城市毀滅與難以估計的生命財產損失。政府緊急通知某些具備資格的人躲入遠在格陵蘭的地下緊急避難所，以躲避24小時後更具毀滅性的隕石衝擊，約翰蓋瑞迪(傑哈巴特勒 飾)決定把握這個機會，為自己與家人爭取活下去的一絲機會，他將要用盡各種方法逃向最後的避難所。

(中時 )