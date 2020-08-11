距離中秋節不到兩個月，台中各大飯店紛紛推出應景月餅促銷！其中，擁有27年手工月餅製作經驗的長榮桂冠酒店，即日起至10/1推出各式月餅禮盒，口味包括烏魚子綠豆凸、松露綠豆凸、蛋黃酥以及四款熱銷廣式月餅等招牌月餅，優惠價每盒890元起，搶攻月餅送禮市場商機。

長榮桂冠酒店今年的月餅禮盒，包含屢獲媒體評選為「全國酥皮月餅評比第一名」及「全台台式月餅內餡及經典度雙料冠軍」的蛋黃酥綠豆凸綜合禮盒，以及集結「蓮蓉蛋黃」、「素香滷肉」、「五仁棗泥」及「干貝蓮蓉」等四款熱銷廣式月餅而成「長榮典藏廣式禮盒」；而喜歡創新口味的顧客則可選擇烏魚子綠豆凸、松露綠豆凸及蛋黃酥組成的「長榮臻藏禮盒」。

台中長榮桂冠酒店表示，喜愛長榮蛋黃酥和綠豆凸的饕客們都知道，台式酥皮月餅是老師傅展現純熟手工烘焙技術的佳作，完美呈現傳統台式月餅之精華；其中，「綠豆凸」是將長榮獨家配方拌製而成的梅花豬肉餡融合特製綠豆沙餡內，外層包覆香酥外皮，層層疊疊，多層次的豐富口感讓人食指大動。

另外，主廚發揮創意巧思研發的「松露綠豆凸」以及「烏魚子綠豆凸」則是分別選用有山、海黑金美稱的義大利松露醬以及頂級烏魚子融入內餡中，再以金箔點綴雪白酥皮，成就味覺與視覺的奢華饗宴。

而「蛋黃酥」則是嚴選宜蘭三星黃金鴨蛋黃搭配香濃綿密的紅豆沙餡，烘焙過程中再添加白蘭地酒提味，甜鹹各半且外酥內香，連續數年榮獲媒體評比全台冠軍肯定。

(工商 )