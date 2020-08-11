保德信人壽出售台灣子公司，確定花落台新金控，但此案仍需要金管會核准，除了保險局審查保德信送審出售股權案，會有五大審查原則外，台新金亦要向銀行局申請金控併購案，亦要看四大方面，重點都在台新金的財務結構及後續增資能力。

保險局過往審查壽險公司出售或更換大股東，有五大審查原則，即一是必須承諾保戶權益100％不受損、保單契約不更動，同時承諾留用一定比率員工；二是資金來源必須符合我國法令規定及具財務健全性；三是必須有專業能 力經營保險業；四是長期經營承諾，如潤成投資買南山人壽時，承諾十年內不出售經營權，之後亦有承諾七年者；五是必須有財務能力因應未來增資需求，如2026年要接軌IFRS17、ICS2.0（新清償能力指標需要增提準備金等問題。

銀行局則是會受理台新金的併購申請案，第一是符合基本財務指標等要求，併購完成金控雙重槓桿比率不得逾125％；二是對子公司長期承諾，不能只是剛剛好符合最低法定門檻，應有長期的財務規劃；三是金控資本結構，債務工具占比不宜過高，負債占淨值比率雖只是銀行局內部監理指標，短期高於金控同業平均還可以忍受，但若中長期都超過同業平均值，即「不夠扎實」。

四是金控併購資金來源，一是對外籌資，最好是現金增資，二就是要處份轉投資，三是以換股方式進行，但台新金說明併保德信人壽要用現金，且一開始要對外借款，之後是處份彰銀股票，銀行局表示，台新金是否還能舉債、借款時間多長，這些都要看台新金提出的計畫。

至於處份彰銀部分持股，是不是就代表台新金對彰銀已長期投資意願，必須限期釋股？銀行局表示，一切要看台新金提出的計畫，才能進一步處理，但彰銀案只是「附帶檢視」，不是此案審查的必要部份。

保險局方面則是會重點檢視台新金的後續增資能力，及其經營團隊是否專業，不得出現不符合負責人資格條件或被停職之人。

(工商 )