備受全球矚目的巨星男團BTS最新電影《Break The Silence: The Movie》9月10日將於全台威秀影城獨家上映。2019年的《Bring The Soul: The Movie》在全球112個地區締造255萬張票的佳績,創下2,430萬美金的亮眼票房。第四部電影《Break The Silence: The Movie》來勢洶洶,準備再次創造BTS神話。

BTS結束了< LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF >世界巡演行程。這場世界巡演不只登上美國Billboard Boxscore排行榜,更讓BTS成為第一個站上溫布利球場表演的韓國團體。整場巡迴演唱會橫跨洛杉磯、芝加哥、紐約、聖保羅、倫敦、巴黎、大阪、靜岡、利雅德和首爾。

《Break The Silence: The Movie》帶著觀眾跟BTS團員們一起旅行,近距離訪問各團員,探索幕後每個成員的故事。下了舞台後的他們,開始坦承地聊起從未對外說過的故事,讓阿米們透過鏡頭看到BTS的另一面。

接下來,除了9月10號上映的新片《Break The Silence: The Movie》外,8月28日到30日,也將重映2019年《Bring The Soul: The Movie》,除了重溫原本的感動,也會播出《Break The Silence: The Movie》新片搶先看花絮,讓阿米們先睹為快。

(中時 )