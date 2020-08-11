備受全球矚目的巨星男團BTS最新電影《Break The Silence： The Movie》9月10日將於全台威秀影城獨家上映。2019年的《Bring The Soul： The Movie》在全球112個地區締造255萬張票的佳績，創下2,430萬美金的亮眼票房。第四部電影《Break The Silence： The Movie》來勢洶洶，準備再次創造BTS神話。

BTS結束了＜ LOVE YOURSELF： SPEAK YOURSELF ＞世界巡演行程。這場世界巡演不只登上美國Billboard Boxscore排行榜，更讓BTS成為第一個站上溫布利球場表演的韓國團體。整場巡迴演唱會橫跨洛杉磯、芝加哥、紐約、聖保羅、倫敦、巴黎、大阪、靜岡、利雅德和首爾。

《Break The Silence： The Movie》帶著觀眾跟BTS團員們一起旅行，近距離訪問各團員，探索幕後每個成員的故事。下了舞台後的他們，開始坦承地聊起從未對外說過的故事，讓阿米們透過鏡頭看到BTS的另一面。

接下來，除了9月10號上映的新片《Break The Silence： The Movie》外，8月28日到30日，也將重映2019年《Bring The Soul： The Movie》，除了重溫原本的感動，也會播出《Break The Silence： The Movie》新片搶先看花絮，讓阿米們先睹為快。

(中時 )