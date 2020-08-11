捷運環狀線今年正式通車，沿途經過新北精華區，但一名網友忍不住表示「環狀線沿途居民多，也很多轉乘點」，為何市民搭車意願似乎不是很高，人潮稀稀落落？對此有人給出答案，表示自己寧願搭公車或騎車。

網友在PTT八卦版發問「台北捷運環狀線怎麼感覺搭的人不多？」，他說環狀線沿途經過新店、中和、板橋和新莊等人口密集的精華地段，還能轉乘北捷各大路線，相當方便，但明明是中運量系統，發車間隔也不是很密集，為何依舊沒什麼人要搭？

不少鄉民紛紛表示：「沒直接進台北市就不用說了」、「一點都不方便，動線欠佳」、「捷運就是班次多，效率高，轉乘方便，環狀線通通沒有」、「我寧願騎機車」、「搭公車都比較方便」、「偶爾還是會搭，但是有些要走超遠，很不方便」、「在景安搭過，走好久，久到讓我懷疑便利性在哪？」、「車站都在奇怪的地方」、「板橋站要轉車還要刷出站走十分鐘跨過馬路」，更有人直接點出主因：「沒冷氣快悶死」、「光沒冷氣就GG了」、「上次去搭，站在原地就爆汗」、「室內35度，誰受的了」；但也有人持正面意見：「其實還不錯啦，但新北人習慣騎車了」。

(中時新聞網)