蘋果正式宣布即將面世的A14 Bionic晶片的時間不多了，該晶片將首先在新的iPhone 12系列中使用，但是現在已有一些外洩的訊息說明這款旗艦SoC晶片的性能。

據科技網站technosports爆料，iPhone 12搭載的蘋果A14 Bionic處理器，在性能方面較iPhone 11系列所搭載的A13處理器，將有大幅提升。與A13處理器相比，蘋果A14處理器CPU的效能將提升40%，GPU的效能則會提升50%。

蘋果A14處理器性能的大幅提升，很大程度上是得益於製造技術的提升。

technosports在報導中提到，由於製程方面的提升，採用台積電5奈米製程的A14處理器，與採用台積電第二代7奈米製程的A13相比，在效能方面將有大幅提升。

台積電的5奈米製程在今年一季度開始大規模量產，對於5奈米製程，台積電總裁魏哲家在先前的財報分析師電話會議上曾透露，同第一代的7奈米製程相比，5奈米製程將使電晶體的密度提升80%，處理器的速度提升20%。這將令即將面世的Apple A14 Bionic晶片可能會達到強大的3.1 GHz頻率，比蘋果的A13高出近400MHz。

(中時新聞網)