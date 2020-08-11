港警昨日上午突襲蘋果日報，並依涉嫌違反「香港國安法」拘捕了壹傳媒創辦人黎智英，前香港眾志成員周庭隨後也被逮捕。民進黨青年部今譴責中國與港府的行為，並呼籲請停止對香港人的打壓，盡快釋放所有爭取民主、自由的人士。
民進黨青年部在臉書指出，作為關心香港的年輕人，周庭年僅23歲為香港的自由、民主挺身而出，卻遭到港府以「香港國安法」的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」的罪名逮捕。
民進黨青年部指出，「樣濫權逮捕搜索的行動，證明中國政府承諾50年不變的『一國兩制』只是場騙局。」香港年輕人在乎的自由、民主，也已逐漸消逝。
民進黨青年部呼籲北京停止對香港人的打壓，盡快釋放所有爭取民主、自由的人士，並希望台灣的年輕人，一起持續關注香港的動態，力挺香港的自由，捍衛民主的價值。並強調撐香港、FreeAgnes及台灣青年撐香港青年。
(中時 )
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