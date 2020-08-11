線上音樂祭「a-nation online 2020」濱崎步。（avex taiwan提供）

從2002年開始每年都會舉辦的日本夏季戶外音樂祭「a-nation」，今年的活動本因新冠肺炎疫情影響而宣布停辦，但在經過a-nation相關人員多次積極商討下，決定首次改以線上音樂祭「a-nation online 2020」的方式呈現，而且除了日本國內以外，海外也可以收看。

首波演出藝人名單於11日正式公開，40組以上的藝人一字排開，包括日本樂壇兩大天后濱崎步、倖田來未，還有登上過紅白歌合戰舞台的DA PUMP、三浦大知，加上以「PPAP」洗腦全球的PIKO太郎，另外「韓流帝王」SUPER JUNIOR也帶領著同門師弟妹EXO-SC、Red Velvet、SuperM一起共襄盛舉。

除了日韓歌手之外，『a-nation online 2020』這次更特別邀請到10多組華語藝人跨海力挺，包括有即將推出新專輯的「鬼鬼」吳映潔GEmma、剛剛成功結束二場個人音樂會的黃偉晉、二度獲得金曲獎入圍肯定的呂薔Amuyi，以及今年一舉入圍金曲獎「最佳新人獎」「最佳演唱組合」二項大獎的雙人樂團組合JADE。也正因為是線上音樂祭，才有可能出現如此豪華的跨國演出陣容，陪伴樂迷們一起度過這個與以往不同的夏天。

本次活動將準備多個舞台，觀眾可自由選擇收看，也預計會有讓觀眾彷彿身歷其境的體驗企劃，全新的嘗試及挑戰，必定能帶來嶄新的線上音樂祭。『a-nation online 2020』門票預計將於8月18日下午2點開賣，購票及直播平台等詳細資訊，將陸續於a-nation官方網站(https：／／a-nation.net)及avex taiwan愛貝克思官方臉書及IG公開。

(中時 )