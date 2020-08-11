102天零新增確診病例破功 紐西蘭封閉奧克蘭 23:232020/08/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭周二宣布要封閉其最大城市奧克蘭。周三中午進入第三級警戒為期3天，即除了必要性的服務人員外，所有居民必須留在家中。因為該市發現4宗新冠肺炎的新確診病例，是持續102天沒有新增病例後首次出現境內社區感染。 (工商 ) #確診病例 #紐西蘭 #封閉 #奧克蘭 #天零 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球確診2000萬 學者籲風險分層 04:102020/08/11 生活新聞 102天0本土病例終結！紐西蘭爆4起社區傳播病例 總理急宣布「封鎖奧克蘭」 19:532020/08/11 國際 菲將接受俄新冠疫苗 杜特蒂：我自願第一個接種 17:122020/08/11 國際 偷渡新南向 陸銳減 東南亞激增 04:102020/08/11 社會新聞 鉛中毒連環爆 92人受檢14超標 04:102020/08/11 社會新聞 《國際社會》全球新冠確診破2000萬人 美兒童感染數急升 11:592020/08/11 財經 1分鐘看世界》黎巴嫩總理宣布政府總辭 全球新冠確診破2000萬人 14:412020/08/11 國際 全球確診近2千萬 譚德塞哭窮「還要1千億美金」 15:422020/08/11 國際 新冠全球確診破2千萬！回推「疫情時間軸」眾人傻了 11:072020/08/11 生活 疾管署：上周2例日本腦炎 都住進加護病房 15:482020/08/11 生活 國際熱門新聞 狂蹭熱褲女遊客！「爆紅大黑熊」睡夢中被抓去去勢…科學家：此舉是必要的 - 國際 2020美大選》就要當眾痛宰拜登 川普秘密準備武器對戰 - 國際 繼巴西後 1600名印尼志願者 施打陸第三階段新冠疫苗 - 國際 詭醫熱心幫檢查！下秒注射麻醉偷墮胎…孕婦清醒傻眼怒報警 - 國際 2020美大選》不只是川普無能和失職 拜登民調超前真正原因曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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