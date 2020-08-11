紐西蘭周二宣布要封閉其最大城市奧克蘭。周三中午進入第三級警戒為期3天，即除了必要性的服務人員外，所有居民必須留在家中。因為該市發現4宗新冠肺炎的新確診病例，是持續102天沒有新增病例後首次出現境內社區感染。

(工商 )