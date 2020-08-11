法國負責保護個資的主管機關「國家資訊自由委員會」（CNIL）周二表示，在5月接到投訴後，已對TikTok這個有中資背景的影片分享app展開初步調查，但其沒有透露投訴人的身份與為何被投訴的原因。TikTok強調會完全配合調查。

(工商 )