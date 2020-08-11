TikTok被投訴 法國5月已展開調查 22:122020/08/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國負責保護個資的主管機關「國家資訊自由委員會」（CNIL）周二表示，在5月接到投訴後，已對TikTok這個有中資背景的影片分享app展開初步調查，但其沒有透露投訴人的身份與為何被投訴的原因。TikTok強調會完全配合調查。 (工商 ) #TikTok #投訴 #法國 #調查 #負責 也許您會感興趣 推薦閱讀 法國私隱監管機構 啟動對TikTok調查 16:202020/08/11 財經 TikTok出售給微軟或推特可能性低 外媒透露關鍵了 12:532020/08/11 國際 抖音TikTok獲7月全球App下載冠軍 美下載量最大 20:512020/08/11 兩岸 傳微軟購TikTok遇技術困難 剝離用戶資料或需時一年 11:512020/08/11 財經 我見我思：楊方儒》發展數位國力 19:072020/08/11 名家 杏國胰臟癌新藥期中分析順利 將繼續執行三期臨床 14:342020/08/11 財經 台開新型態養生村 年底開賣 04:102020/08/11 產業．科技 《營建股》台開新天堂國際養生行旅年底開賣 08:182020/08/11 財經 字節跳動籌劃進軍香港線上證券及財管業務 15:342020/08/11 財經 《生醫股》杏國胰臟癌新藥三期人體臨床 期中分析有達標 14:322020/08/11 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 31億威力彩南投得主熱心公益 所得獎金想從事長照 - 財經 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 無法滿足華為、追不上台積電 陸晶圓龍頭市值慘跌 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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