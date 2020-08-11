研究機構NPD周一公布2020年電玩市場動態報告，美國第2季電玩銷售年增30％至116億美元創新高，較首季增長7％。主要是新冠肺炎疫情讓美國採取封閉與強制保持社交距離等防疫措施，讓民眾留在家裡而增加電玩需求。

NPD指第2季電玩遊戲內容銷售金額年增28％至102億美元。民眾在取得電玩遊戲內容上，從實體盒裝版、數位版、個人電腦版、行動與訂購等各方面消費都有增加。

任天堂Switch、索尼PlayStation 4和微軟Xbox One等銷售均強勁增長，讓整體電玩主機銷售金額甚至年增57％至8.48億美元。其中Switch特別受歡迎，第2季賣出570萬台，讓任天堂從2017年推出Switch以來累計賣出6,140萬台。

至於包括搖桿、方向盤和其他相關的電玩周邊配件銷售也年增50％至5.84億美元。

NPD統計指出，第2季熱賣的電玩遊戲分別是「動物森友會：新地平線」、「決勝時刻：現代戰爭」、「決勝時刻：現代戰域」、「Candy Crush Saga」、「Candy Crush Soda Saga」、「太空戰士7重製版」、「俠盜獵車手5」、「瑪利歐賽車8豪華版」、「當個創世神」、「NBA 2K20」、「精靈寶可夢GO」和「最後生還者第2章」。

NPD電玩產業分析師皮斯卡泰拉（Mat Piscatella）說，目前愈來愈多電玩玩家花更長時間來打電動，因此在電玩上的花費也愈來愈多。

他說許多人在疫情爆發期間打電動，除了要消磨時間外，也透過打電動來跟家人和朋友保持聯繫，這也是增加大家打電動興緻的因素之一。

隨著美國5月開始陸續解除封閉措施，他認為打電玩的需求也「回歸基本需求」。雖然3月到5月間的打電動需求急增，但到了6月時已出現民眾減少打電動的現象。

(工商 )