搶攻新美學商機！全家11日宣布，旗下自有品牌FamilyMart Collection（FMC）找來華裔設計Daniel Wong，針對瓶裝茶飲、衛生紙、柔紙巾設計全新包裝；此外，全家也攜手看見．齊柏林基金會合作，以台灣之美為主題推出2款Let’s cafe攝影珍藏套卡及4款私品茶膠捲杯，以上商品皆於8/12正式亮相！

全家表示，旗下自有品牌FMC以「發現生活的原味」為品牌定位，帶給消費者自然、簡單的生活態度，本次首次與著名華裔設計師Daniel Wong合作，主打以幾何線條與圓形為設計風格，推出3品項、6款商品新包裝。

其中，全家首推用幾何圓形與豐富配色所設計的FMC四季春青茶、古早味紅茶、烏龍綠茶，以線條畫出茶葉輪廓，簡單又不失美學風格，8/12～9/8活動期間內任選以上商品，可享加10元多一件優惠。

此外，全家表示，FMC商品除了提供消費者日常生活所需的食品外，在日用品同樣表現亮眼，其中衛生紙推出至今平均一年賣出近2千萬包，為滿足消費者需求，再推出全新系列商品，有FMC超柔抽取式衛生紙、FMC旅行包柔紙巾、FMC袖珍包柔紙巾。

全家強調，該款紙巾除了強調高柔軟度及攜帶方便性，且可溶水分解，更加友善環境，外包裝部分同樣邀請Daniel Wong以千紙鶴為意念設計，象徵紙質柔軟度，8/12～9/8活動期間內，購買FMC旅行包柔紙巾搭配FMC袖珍包柔紙巾享39元合購價，另購買FMC 700ml茶飲任2件，即贈FMC袖珍包柔紙巾一包。

除了自有品牌，全家表示，因應8/19世界攝影日到來，為讓國人了解台灣、認識台灣的美，8/12起全家再度與齊柏林基金會合作，聯手推出台灣風景的2款Let’s cafe咖啡珍藏套卡及4款私品茶台灣膠捲杯。

據全家介紹，前者是以雪山圈谷搭上慕特勒布山為底的「見山款」及以清水斷崖為景的「逐岸款」，每款卡套附有2張攝影小卡，每張卡片附有一杯Let’s cafe大杯經典冰美式或拿鐵，封面面膜還模擬攝影機鏡頭，如同從空中看台灣的美，每張卡套售價100元，可挑款。

另外，8/12起「私品茶」杯身將以齊柏林導演攝影四大重點主題，分別為以雪山圈谷搭上慕特勒布山的「山」杯身、花蓮溪出海口的「海」杯身、以龜山島為題的「海」杯身及台北盆地的「城市」杯身，蒐集控的消費者千萬不要錯過。

(工商 )