20200804中天新聞 藝人羅霈穎猝死家中 雙腳扭曲發黑疑掙扎

演藝圈資深美魔女羅霈穎，本月3號被發現猝死家中，享年59歲，今(11日)其死因也出爐，據檢警報告指出，羅霈穎生前服用多種藥物，是致死原因。資深媒體人粘嫦鈺日前更在節目上透露，在前往羅霈穎靈堂弔唁時，感受到非常強大氣場，讓她才一拿到香，就忍不住全身發抖狂哭。

粘嫦鈺今日在《國民大會》透露自己去過很多過世藝人靈堂，但羅霈穎的靈堂特別不一樣，氣場很強大，讓她一拿到香就開始發抖狂哭，心情更是複雜，不斷想著「妳走的事情不是真的，妳再開很大玩笑」，胃也開始抽痛。

在靈堂中出現如此強烈反應，讓粘嫦鈺認為羅霈穎對人世間還有眷戀，且有未完心願，還有很多話想講。

羅霈穎外型亮眼，擁有模特兒般的火辣身材，1980年被著名電視劇製作人周遊相中，在華視單元劇《神勇嬌娃》演出，從此踏入演藝圈，後來更憑著敢秀敢說的犀利作風，成為紅極一時的秀場女王。

然而近年呈半退休狀態的她，卻突然傳出身亡消息。據悉，友人因多日連絡不上羅霈穎，不放心前往羅霈穎位於八德路住家兼工作室查看，卻驚見她倒臥家中，明顯死亡。

(中時新聞網)