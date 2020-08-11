年度最強檔燒腦神劇《秘密森林》於2017年首播，第二季即將推出，演員裴斗娜、曹承佑、李浚赫、尹世雅、崔武成、田慧振等人11日出席記者會，可以見到演員們累積多年的好交情。被問到角色的魅力時，曹承佑先透露接演第二季的壓力相當大，雖然看似承接第一季的故事，但其實第二季的劇情完全大不同，話還沒說完曹卻突然卡詞不知該怎麼接著說下去，但反應很快的他立即表示，距離新一季於15號的播出還有幾天，建議大家趕快補追第一季複習一下劇情，重溫黃始木的魅力。之後曹也感性補充，儘管第二季依舊是個不協調的世界，儘管不合理性不會消失，但黃始木要走的路不會被輕易動搖，只會看一條路跟著走，這就是主角獨特的魅力。

而他在第一季裡有很多獨自吃湯飯的畫面讓觀眾印象頗為深刻，被問到第二季的菜單是否有所更新，曹承佑煞有其事地回應：「黃始木喝了可樂！很厲害吧！而且這是有含意的。」，沒想到此話引來導演朴鉉熄和其他演員的一臉疑惑，導演還在旁邊小聲說：「不是雪碧嗎？」，曹承佑起初還肯定地否認，之後才想起的確是雪碧，為現場帶來許多歡樂。

裴斗娜則感性表示，因為有觀眾們的熱情支持，才會有第二季的誕生，她為此感到相當開心。不過隨即話鋒一轉，皺起眉頭說：「都是『這個人』啦（指曹承佑）！他說要拍到第五季，那我也只好一起跟著拍到底囉！」，裴斗娜臨時出這一招讓曹承佑有點招架不住，結結巴巴地回應：「這個得小心回答才行，唉呦妳喔（指裴斗娜），希望到了第五季還是會帶給大家有趣精彩的感覺」，但從兩人默契十足的互動可以感受到彼此深刻的好交情。《秘密森林2》8月15日起每週六日晚上九點半獨家與韓國同天更新。

(中時 )