實施11年的陸資定義將改變！為了揪出「假外資」，經濟部長王美花今丟出嚴管陸資訊息，現行陸資經第三地轉投資持股3成認定標準將改變。經濟部方面規劃未來陸資改為「逐層認定」方式，也就是層層轉投資，會採個別樓層認定，某一層過30％該公司就會被認定為陸資，標準較現行嚴格。修法預計下周預告，年底前上路實施。

一旦被認定為陸資，所受管制自然比外資嚴格。目前我國對外資採負面表列，禁止僅約40項。但是陸資來台為正面表列，僅允許投資特定項目。被當作陸資，來台投資項目自然受限，管制也多。像是服務業禁止陸資投資的項目較開放多，製造業雖開放200多項，但半導體自然禁止，另飲食、藥品製造業，也不在允許之列或有特殊條件限制。

王美花今接受鄭弘儀廣播節目專訪，針對香港國安法衝擊，提到以後看待陸資要有不同的想法。現在對外人投資，是以陸資和非陸資兩套標準在審查。過去都發生一些爭議的案子，所以很快就會有修改兩岸條例相關辦法做一些調整，可能會有比過往更嚴謹的規範，對30％的算法會有改變。

如果大陸地區公司或個人直接來台投資，自然是陸資毫無疑問，但如果是經由第三地，則有認定問題。現行《大陸地區來台投資許可辦法》第三項因此規定，陸資透過第三地公司來台投資，只要直接或間接持有股份或出資額超過30％就屬於是。但這個認定方法將有所改變，經濟部投審會官員說明，現有30％是採加乘計算，未來將採「逐層認定」。

他舉例，陸資如持有A公司40％股權，再投資B公司40％股權，以現有計算來說，B公司只會被認定16％為陸資。但是改成逐層認定後，B公司就會被認定為持股40％的陸資企業。也就是任一層超過30％，該層所投資公司就是陸資。至於另一項對第三地具有實質控制力被認定陸資條件，則不會更動。

王美花也提到，香港現在局勢就是有很多跨國營運總部，共有4000多家，這些外資是否因國安法有移動，是大家關注的。如果要撤出，以後會開始設計誘因來吸引他們過來。

(中時 )