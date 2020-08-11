壹傳媒創辦人黎智英及集團高層與其他政治團體人士共10人被捕後，港警今日續進行搜索調查。港媒指出，受到各界矚目的黎智英被收押持續30多小時後，今天晚上被押返旺角警署進行調查，並於晚上9時離開警署，預料他已獲准交保，2小時後將返回警署辦理保釋手續。

據《星島日報》指出，黎智英在昨日早上7時許被捕，是這批被捕人士中最早被捕的人。依警方規定被捕人士被扣查不可多於48小時，但由於案件較複雜，涉及大量搜證工作，警方仍在調查，並徵詢法律意見。

黎智英次子黎耀恩，晚間7時許已從將軍澳警署獲准保釋。另外港媒也指稱，壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權在西區警署內辦理交保手續，壹傳媒集團行政總裁張劍虹晚上近8時也辦理保釋。

《蘋果日報》總編輯羅偉光表示，警方昨日在將軍澳大樓搜查行動中取走的「蘋果日報慈善基金」資料涉及新聞材料，《蘋果日報》決定申請臨時禁制令。

壹傳媒今天還對外公布，董事會已知悉近期公司股價及成交量波動，經可聯絡董事合理查詢後，確認並不知悉導致價格及成交量波動的任何原因，或任何必須公布以避免公司證券出現虛假市場的資料，又或根據《證券及期貨條例》須予披露的任何內幕消息。

報導稱，壹傳媒股價今日急升，一度飆升至1.96港元，升幅6.7倍，收市升幅收窄至3.3倍，報1.1港元，創7年來最高價位，全日成交達42.7億港元，是港股今日成交額第3大股份。

(中時新聞網)