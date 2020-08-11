民進黨立委蘇震清因涉賄遭羈押禁見，民進黨廉政委員會日前已決定「立即停權」，廉政會今晚間將開會決議停權年限，討論歷經三個多小時，廉政委員會有律師、法官及學者，從法律觀點都認為蘇震清涉嫌重大，決議將蘇震清停權3年，中常委確定不保。

廉政會主委邱駿彥表示，因為中常委任期只有兩年，若三年內不能從事黨職公職，因此無法再擔任中常委。

邱駿彥指出，今天討論非常久，正反意見都有；光是蘇的律師陳述就用了半小時，隨後委員開始討論。有委員認為，此案影響太大，對黨形象很糟，連抗告都被駁回，恐對涉嫌重大。

邱駿彥說，雖然有讓律師陳述機會，但律師所講的不能消除委員對他涉案疑慮，且蘇震清收受兩千萬確定，雖然律師解釋說是借貸，卻又無法提出證明，且為還不能用付利息，無法消除多數委員的疑慮。

邱駿彥也說，雖反對一方的看法的是認為，檢方都還在準備起訴，法院尚未審理，但是廉政委員會有律師、法官及學者，從法律觀點都認為蘇震清涉嫌重大，雖然有兩位委員認為，應該等到蘇放出來後說明再來討論，但是大家對於蘇何時會被放出來，恐怕羈押時間不會短，考量這是社會矚目案件，廉政會不能再拖，今天一定要交代，且黨主席全代會有強調，對黨內廉政問題高度重視，因此廉政會做出決議。

決議如下，一有關蘇震清委員停權裁決案，經調查會議討論後決議予以停權3年處分。未來亦視案情，做進一步處置，依廉政條例最重可討論除名。

(中時新聞網)