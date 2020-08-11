英國4月到6月當季就業人數 季減22萬人 22:252020/08/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國統計局估計4月到6月當季就業人數約3,292萬人，雖然較去年同期增加11.3萬人，但較前一季減少22萬人，為十年來減少人數最多的一季；至於當季失業率為3.9％。另外7月就業人數較3月大減73萬人。數據顯示就業情況持續疲弱。 (工商 ) #當季 #就業人數 #英國 #一季 #統計局 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情以來首升 6月受僱人數 月增7千人 04:102020/08/11 財經要聞 7月工具機出口值 年減近四成 04:102020/08/11 產業．科技 晶電、隆達7月營收回神 隆達飆23個月新高 14:502020/08/11 財經 餐飲大舉招人 疫後受雇首度回升 04:102020/08/11 財經焦點 真好玩《天啟紀元》韓國告捷 第三季營運看望 18:102020/08/11 財經 防疫產品加持 南六第2季稅後淨利4.08億元 單季新高 16:202020/08/11 財經 《熱門族群》7月營收不俗 光寶科、台達電Q3仍可期 08:522020/08/11 財經 新冠全球確診破2千萬！回推「疫情時間軸」眾人傻了 11:072020/08/11 生活 人潮退散 迪士尼提早關門 04:102020/08/11 全球財經 《國際產業》願景基金挹注 軟銀上季轉盈 15:402020/08/11 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 31億威力彩南投得主熱心公益 所得獎金想從事長照 - 財經 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 無法滿足華為、追不上台積電 陸晶圓龍頭市值慘跌 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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