英國統計局估計4月到6月當季就業人數約3,292萬人，雖然較去年同期增加11.3萬人，但較前一季減少22萬人，為十年來減少人數最多的一季；至於當季失業率為3.9％。另外7月就業人數較3月大減73萬人。數據顯示就業情況持續疲弱。

(工商 )