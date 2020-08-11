軟體銀行新年度首季淨利約118億美元 22:252020/08/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軟體銀行迄3月底結束的前會計年度虧損90億美元後，周二公布新年度首季（4月到6月）淨利卻高達約118億美元，除了其投資科技股在此期間大漲之外，軟銀大舉賣出資產也為其進帳不少。軟銀從3月宣布要大舉變賣資產後，迄8月3日止已累計賣掉約405億美元資產。 (工商 ) #軟體銀行 #新年度 #軟銀 #資產 #首季 也許您會感興趣 推薦閱讀 兆豐銀錢進柬國 設第五個據點 04:102020/08/11 金融．稅務 里仁為美福智聯名卡十周年 第一銀行推多重刷卡優惠 04:102020/08/11 全球財經 《國際產業》願景基金挹注 軟銀上季轉盈 15:402020/08/11 財經 數位結合人性 渣打銀行金融服務脫穎而出 21:042020/08/11 財經 好衰！日本東奧延期 這家國銀受害最深 18:542020/08/11 財經 防疫產品加持 南六第2季稅後淨利4.08億元 單季新高 16:202020/08/11 財經 《類股》下周法說 裕隆、中華車股價熱身 11:422020/08/11 財經 渣打銀行落實金融創新 屢獲國內外大獎肯定 16:472020/08/11 財經 行庫擴大基金AUM 虛實並進 04:102020/08/11 金融．稅務 《業績-半導體》南茂Q2獲利同期次高 H1每股賺1.73元 15:232020/08/11 財經 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 31億威力彩南投得主熱心公益 所得獎金想從事長照 - 財經 無法滿足華為、追不上台積電 陸晶圓龍頭市值慘跌 - 財經 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 ARM聯合創辦人：若被輝達收購 將是一場災難 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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