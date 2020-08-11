軟體銀行迄3月底結束的前會計年度虧損90億美元後，周二公布新年度首季（4月到6月）淨利卻高達約118億美元，除了其投資科技股在此期間大漲之外，軟銀大舉賣出資產也為其進帳不少。軟銀從3月宣布要大舉變賣資產後，迄8月3日止已累計賣掉約405億美元資產。

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