俄羅斯周二成為全球首個批准使用新冠肺炎疫苗的國家，並準備提供給民眾使用，總統普丁的其中一個女兒已經注射疫苗。

但俄國與海外的科學家一再發出警告，在疫苗完成第三階段臨床實驗之前就搶著使用，可能會產生反效果。

(工商 )