俄羅斯成全球首個批准使用新冠肺炎疫苗國家 22:252020/08/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯周二成為全球首個批准使用新冠肺炎疫苗的國家，並準備提供給民眾使用，總統普丁的其中一個女兒已經注射疫苗。 但俄國與海外的科學家一再發出警告，在疫苗完成第三階段臨床實驗之前就搶著使用，可能會產生反效果。 (工商 ) #全球 #俄羅斯 #首個 #新冠肺炎疫苗 #國家 也許您會感興趣 推薦閱讀 中研院翁啟惠團隊研發 一劑多效A型流感疫苗 14:032020/08/11 生活 新冠疫苗分享 美優先再給國際 04:102020/08/11 政治要聞 全球確診2000萬 學者籲風險分層 04:102020/08/11 生活新聞 全球確診近2千萬 譚德塞哭窮「還要1千億美金」 15:422020/08/11 國際 試驗人數是一大挑戰 國衛院新冠疫苗搶明年上市 08:052020/08/11 生活 國衛院疫苗研發 明年量產露曙光 04:102020/08/11 生活新聞 菲將接受俄新冠疫苗 杜特蒂：我自願第一個接種 17:122020/08/11 國際 新冠全球確診破2千萬！回推「疫情時間軸」眾人傻了 11:072020/08/11 生活 俄國新疫苗激勵 美股大漲350點 科技巨頭卻慘遭拋售 21:572020/08/11 財經 自己人也防 全球疫情暴衝 川普擬禁海外美國人入境 09:092020/08/11 國際 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 31億威力彩南投得主熱心公益 所得獎金想從事長照 - 財經 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 無法滿足華為、追不上台積電 陸晶圓龍頭市值慘跌 - 財經 33歲歌手緊抱3檔ETF 自曝股災進場買到快沒錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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