美國總統川普在美東時間11日表示，自新冠肺炎疫情爆發後，他與中國國家主席習近平的關係已經出現變化，且雙方很久已沒有進行通話。

川普接受福斯新聞訪問時表示，他與習近平曾經有很好的交情，尤其是在中美早前達成第一階段貿易協議期間，川普說：「我跟習主席有很好的關係，我喜歡他，但現在我已經沒有這樣的感覺」。

川普強調，他對習近平態度的變化主要是來自於新冠肺炎疫情，他已很久沒有與習近平進行通話。

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