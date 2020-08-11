川普：與習近平關係已改變 雙方很久沒通話 23:232020/08/11 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普在美東時間11日表示，自新冠肺炎疫情爆發後，他與中國國家主席習近平的關係已經出現變化，且雙方很久已沒有進行通話。 川普接受福斯新聞訪問時表示，他與習近平曾經有很好的交情，尤其是在中美早前達成第一階段貿易協議期間，川普說：「我跟習主席有很好的關係，我喜歡他，但現在我已經沒有這樣的感覺」。 川普強調，他對習近平態度的變化主要是來自於新冠肺炎疫情，他已很久沒有與習近平進行通話。 (工商 ) #習近平 #川普 #關係 #通話 #久沒 也許您會感興趣 推薦閱讀 蓬佩奧：川普要確保下個世紀不被威權中國管治 17:222020/08/11 兩岸 克魯曼：減徵薪資稅如奎寧經濟藥方 沒效 20:092020/08/11 財經 川普延長失業補助 州政府喊財政困難 04:102020/08/11 全球財經 習近平：堅決制止餐飲浪費 15:222020/08/11 兩岸 美學者指陸變強 美恐難保台 04:102020/08/11 國際大事 我見我思：楊方儒》發展數位國力 19:072020/08/11 名家 新冠疫苗分享 美優先再給國際 04:102020/08/11 政治要聞 全民動起來 川普籲美別將病毒政治化「一起譴責陸」 10:502020/08/11 國際 大陸央視：起底？美國衛生部長不顧疫情 只為政治生涯鋪路 09:542020/08/11 兩岸 TikTok出售給微軟或推特可能性低 外媒透露關鍵了 12:532020/08/11 國際 國際熱門新聞 詭醫熱心幫檢查！下秒注射麻醉偷墮胎…孕婦清醒傻眼怒報警 - 國際 狂蹭熱褲女遊客！「爆紅大黑熊」睡夢中被抓去去勢…科學家：此舉是必要的 - 國際 2020美大選》就要當眾痛宰拜登 川普秘密準備武器對戰 - 國際 繼巴西後 1600名印尼志願者 施打陸第三階段新冠疫苗 - 國際 才2周美近10萬童染新冠 高中開學畫面嚇壞人 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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