美股在新冠肺炎疫情下，由科技股領漲帶動股市觸底反彈，科技股所代表的那斯達克指數更是漲勢驚人，科技巨頭可說是這波漲勢最大贏家，然而，隨著各國研發疫苗出現成效，以及科技股走入高檔震盪區間，有專家警告，那斯達克指數恐怕會有一波10%的回檔修正。

據《CNBC》報導，券商BTIG股票及衍生品策略長Julian Emanuel警告，微軟以及4大科技巨頭包括臉書、蘋果、亞馬遜、谷歌，已經成為美股最脆弱的股票，建議投資人減持大型科技股持股比重。

Julian Emanuel表示，去年科技股表現以78.2%表現遠遠超越能源股，今年以科技股為主的那斯達克指數，更是連續升破35次歷史高點，雖然近期走勢疲弱，但離歷史高點也僅1%，但只要泡沫破滅，不僅是那指會修正10%，連標普500指數也難逃波及。

Julian Emanuel認為，市場風險太多，包括陸美關係緊張、美國總統大選，甚至是美科技股像2000年網路泡沫破滅一樣，標普500指數要衝破新高有難度。Julian Emanuel仍看好明年股市前景，到時候疫情可能還存在，但美國總統大選這個最大風險已經結束，他建議投資人可以買進一些漲勢落後科技股的標的，重新配置投資組合降低風險。

(中時新聞網)