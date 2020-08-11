很多人現在對於自己身體上突然出現的痣、斑都會有所警覺，但還是有少部分的人沒有警覺性，最後甚至拖到需要截肢的慘況。皮膚科醫師陳昱璁在節目上分享，一名婦人指甲冒出了黑色線條，卻聽信仙姑的讒言，不願做切片檢查，導致最後必須截肢。

陳昱璁在節目《醫師好辣》上表示，曾經收治過一名50多歲的婦人，指甲上出現了黑色條紋，雖然這通常是良性的痣，但他用皮膚鏡放大檢查，卻發現這名婦人的條紋已經延伸到指甲旁的皮膚，很高的機率是黑色素瘤，因此建議對方要做切片。

沒想到，這名婦人竟回答，「這是拜了一個仙姑以後才出現的」，仙姑告訴這名婦人這個是神仙指，如果神仙指一直存在的話工作運會非常好，因此婦人堅持不做切片，不料，過了一個月後婦人又因為皮膚癢回診，陳昱璁一看大驚，「我的媽呀，整塊變黑色」。

指甲出現黑色線條恐是黑色素瘤。（摘自YT頻道《醫師好辣》）

陳昱璁直言，這是非常惡性的變化，最後檢查出來確定是黑色素瘤，但這樣的狀況應該已經是非常末期、甚至轉移到身體其他地方，一定要做截肢。

(中時新聞網)