不少人在出社會以後，或者求學時期在異地讀書，都有在外租屋的經驗，不過在外租屋其實也是一門學問。近日一位女生分享，只要一搬進新租屋，一定會先換掉「馬桶蓋」和「蓮蓬頭」。但有網友指出，新租屋「鎖才是一定要換的！」

一位女性網友在論壇《Dcard》上分享，自己有幾次在外租屋的經驗，通常來說，對房間基本要求就是以採光佳，環境乾淨明亮就好。不過，若是住進老舊的公寓，就會特別在意浴廁衛生的問題。所以搬進新租屋第一件事就是換掉馬桶蓋和蓮蓬頭。原PO指出，用久的蓮蓬頭其實很髒，裡面都是黑黑黃黃黏垢。

貼文一出後，不少網友認同表示「我也有換蓮蓬頭跟馬桶坐墊，還有開關座跟窗簾」、「我租屋處水龍頭的牛角、地漏、蓮蓬頭都被我換掉了，水管也順便清了」、「蓮蓬頭必換，租房被好多人換過，你想像蓮蓬頭沖私密處、屁股⋯⋯有些看出水口黃黃卡垢真的很噁。」但有一名網友指出「鎖才是絕對一定要換的吧！」

該網友解釋，她把原本鎖頭留著，和房東說好租完以後會將一切復原，並自費換鎖。如果房東真的不允許換鎖頭，就一定要加裝內鎖。她表示「真心！強烈！建議各位女生租房第一件事就是要換鎖！妳根本不知道在妳前面住過幾百個房客。而且他們每個人手上都有妳家鑰匙，光想就覺得超級可怕」。

(中時新聞網)