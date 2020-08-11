一架印尼空軍所屬的T-50i金鷹教練機，在東爪哇的伊斯瓦尤迪空軍基地(Iswahyudi AFB)起飛時，突然打滑失控而衝出跑道，教官與學員受輕傷，但無大礙。

戰機世界(Fighter Jets World)報導，印尼空軍發言人，同時也是空軍元帥的阿德里安托（Fajar Adriyanto）週一對媒體表示：「這架飛機正準備執行例行訓練，當時由學員所駕駛的，結果起飛時打滑了。」

學員坐在前座，而教官在後座。事故發生後，兩名飛行員自行脫離了飛機，之後帶往醫院詳加檢查。

T-50是韓國KAI公司與美國洛馬公司共同研發的超音速噴射教練機，極速可達1.2馬赫，計畫始於1996年，經過6年的研發，原型機於2002年試飛，在2005年正式服役。成為21世紀第1種新生代教練機，並有FA-50的變體，具有空戰與攻擊的性能，韓國空軍是第1個使用單位，並且成為韓國黑鷹飛行表演隊的座機。之後陸續接到國際訂單，包括印尼、菲律賓、泰國等。

T-50也參與美國空軍的T-X新生代教練機的標案，惜敗於波音T-7，不過由於T-7量產速度可能跟不上T-38C的換裝時間，所以美國空軍正在研擬租用T-50的方案，做為T-7來臨之前的過渡機種。

(中時新聞網)