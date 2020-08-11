麥當勞控告前CEO 要求退還約4,200萬美元資遣費 23:272020/08/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 麥當勞表示要控告去年底因性醜聞而被解雇的前執行長伊斯特布洛克（Steve Easterbrook）。因為他被發現跟多位員工發生不當性關係，其中一人更得到豐厚股票獎金，因此決定提出控告，要求他退還將近4,200萬美元資遣費。 (工商 ) #控告 #麥當勞 #萬美 #資遣費 #布洛克 也許您會感興趣 推薦閱讀 1600萬遠航退費 近1.2萬筆資料不齊 16:082020/08/11 生活 基本工資會前會 勞方主張調漲 04:102020/08/11 生活新聞 全球確診2000萬 學者籲風險分層 04:102020/08/11 生活新聞 半夜買麥當勞得來速看「監視器畫面」滿滿的人 他：櫃台沒半個客人 12:502020/08/11 社會 大量勞工解雇法禁止出國 勞動部增警示規定 14:372020/08/11 生活 樹電共生 奇美綠能園區年發電量2000萬度 17:062020/08/11 寶島 新冠疫苗分享 美優先再給國際 04:102020/08/11 政治要聞 萬三關前震盪 銅板股向錢衝 04:102020/08/11 證券．權證 逼賭債關水牢 惡煞強銬2少年囚水塔與摩鐵10小時 19:442020/08/11 社會 全球確診近2千萬 譚德塞哭窮「還要1千億美金」 15:422020/08/11 國際 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 無法滿足華為、追不上台積電 陸晶圓龍頭市值慘跌 - 財經 ARM聯合創辦人：若被輝達收購 將是一場災難 - 財經 31億威力彩南投得主熱心公益 所得獎金想從事長照 - 財經 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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