麥當勞表示要控告去年底因性醜聞而被解雇的前執行長伊斯特布洛克（Steve Easterbrook）。因為他被發現跟多位員工發生不當性關係，其中一人更得到豐厚股票獎金，因此決定提出控告，要求他退還將近4,200萬美元資遣費。

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