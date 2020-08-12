李銘仁醫師（右一）以淺白易懂的語言在記者會上解說基因治療的原理。（周麗蘭攝）

「基因治療」如上帝的工作，台大醫院神經科醫師李銘仁專長單基因神經遺傳疾病，很少人知道他深入研究的起點是一隻躺在英國冰箱20、30年的啃腳老鼠，也因為他的追根究柢，啃腳老鼠的基因突變謎團被解答。

啃腳老鼠（MF rat）是一隻周邊感覺神經病變的老鼠，因失去周邊的感覺， 所以常舔自己的腳，由於不痛，牠甚至會吃自己的腳，簡單說是一隻自我殘害腳趾的老鼠。

李銘仁1998年到倫敦大學從事週邊神經研究，從最基本開始摸索，得知該校有一隻放了20、30年仍無法確定哪個基因出問題的啃腳老鼠由一名教授保管中，他決定試看看。

李銘仁說，啃腳老鼠應該是顯性遺傳疾病，英國人也很想知道是那個基因出問題，卻沒有人敢投注時間， 因為結果可能像大海撈針，萬一研究5年沒有結果，博士學位成泡影。

英國的基因研究傳統是教授們一代接一代收集大量罕見病例，把DNA存放在負70度的冰箱，存放時間可長達20年，例如研究失智症，從資料庫可以找到很大的失智症家族的DNA，研究者尋著前人的足跡很快就能找到正確基因。

但李銘仁做了一個大膽的決定，以啃腳老鼠的基因病變為研究，「只要把這一隻老鼠弄懂，人就是一樣的。」老鼠有10對染色體，比人少一些，鹼基和人不相上下有30億個，而致病的原因只有一個。

一開始的瓶頸是易取得的白老鼠是小老鼠，小老鼠的基因序列和大老鼠的不同，而且還不會舔啃腳趾，因此必須想辦法測試，他取得200隻小老鼠，拜託保留啃腳老鼠標本的教授幫忙判斷小老鼠是否罹病，才能作為實驗與對照組。

李銘仁說，過程中貴人相助，陸續取得小老鼠的鹼基定序、大老鼠的基因序列，用縮小範圍的方式，再利用把一個物種套用到另外一個物種的理論，確定是「CCT4」單基因突變，在大海中撈到對的一根針，時間只花3年又1個月，李銘仁覺得是「上帝巧妙的安排」。

李銘仁此一突破性發現，解開倫敦大學20、30年的謎團，論文獲得當年倫敦大學皇后校區的最佳論文獎，但由於跟人體無關，可惜未引關注。3年後，阿爾及利亞的一個感覺神經病變的家族，證實突變的基因與啃腳老鼠相差不遠。

李銘仁的指導教授十幾年後來台演講，特別把老鼠和李的照片放在投影片中， 跟台下神經科醫師聽眾說：「這是我的學生，我很高興他去英國的時候找到這老鼠的突變基因，這是一個突破。」

李銘仁由於這隻死老鼠，對基因流程與原理熟透，他認為基因不像數學、工程，它是有極限的，弄懂原理就萬變不離其宗，他看書、看事情傾向「怎麼想到的」，行醫也一樣，除了初衷很重要，還要去想「為什麼會變成這樣」，而不是趕快讓病人出去。

信仰基督對李銘仁是重要精神支助，遇到困難、抉擇的時刻他都禱告，每天都有一些靈修的時間，他坦言「我的價值觀不太一樣」──鎂光燈下的東西不一定是真，不如像想像中的那麼好。

李銘仁是國內神經內科領域專家，曾擔任台灣神經纖維瘤協會理事長，專精神經性遺傳疾病、一般神經疾病，從事單基因神經遺傳疾病的研究，現任台大雲林分院神經內科主任。

(中時 )