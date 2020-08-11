美國衛生部長阿札爾昨(10日)拜會總統蔡英文時，疑似口誤把蔡總統說成「習總統」，引發外界爭論，但總統府則強調，這純粹是拼音與發音問題。對此，國民黨台北市議員徐巧芯昨晚也在臉書直言，口誤就口誤，改正就好，為了解釋對方不是口誤的硬講比較好笑。而阿札爾今(11日)則證實「意外發音失誤」，而徐巧芯也再度發聲，提醒執政黨「下次請不要第一時間出來硬拗反而變成笑話了」。

蔡英文總統昨透過臉書直播公開接見行程，過程中，阿札爾卻將「President Tsai」發音成「「President Xi」，遭國民黨批評把蔡總統稱呼成「習總統」，並對此舉表示非常錯愕，無法認同。而徐巧芯昨晚也在臉書寫下，「總而言之，口誤誰都會有，不分政黨傾向也不分國籍。其實自我澄清、糾正一下就好了，真的沒什麼 。只是不知道為何好像戳到痛點一樣，整個總統府大跳腳，不斷出來『回擊』，但只是讓大家覺得硬拗的部分有點幽默，口誤不好笑，為了解釋對方不是口誤的硬拗比較好笑」。

據《中央社》報導，阿札爾今表示，致詞時，提到蔡總統5次，其中一次「意外發音失誤（accidentally mispronounced）」，但他很確定對方並未感到被冒犯，因為他當然無意冒犯。

而阿札爾表示口誤後，徐巧芯則是更新貼文，並說，「台美關係有進展都是好事～偶爾緊張中有錯誤，無傷大雅啦！（也提醒執政黨，下次請不要第一時間出來硬拗反而變成笑話了）」。

(中時新聞網)