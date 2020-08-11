近年YouTuber這職業興起，不少人以此賺錢為生。YouTuber種類多元，有以旅遊、美妝、美食以及生活等等來吸引粉絲觀看。不過有名印尼男子相當特別，他上個月在自己頻道上傳了一部，內容是在鏡頭前發呆2小時，結果吸引近300萬人觀看，可說是地表最強廢片。

只見這名印尼YouTuber坐著發呆長達2個小時以上。(圖擷取自sobat miskin official youtube官方頻道)

該YouTuber頻道名稱為「sobat miskin official」，是由一名印尼男子所經營。其中訂閱者共有3.52萬，平均每部影片點閱不超過10萬，最低只有98人次觀看。沒想到這次他出奇招，在鏡頭前發呆坐著長達2個小時20分鐘，只見他盯著鏡頭發呆，表情放空，不發一語只是偶爾眨眨眼，讓人看了也忍不住一起放空。

該頻道平時發片類型多以食物開箱或是生活趣事為主，頻道共有132部影片，沒想到這部無聲影片，成功吸引近300萬人觀看，甚至還有7.5萬人按了喜歡。該影片是於7月10日上傳，在短短1個月內便吸引如此高的觀看次數。

許多網友看完影片也笑翻，在底下紛紛留言，「影片標題應改為看完此影片來測試你的耐心」、「你很厲害，我無法靜坐超過5分鐘」、「要發呆2小時也不容易」、「厲害的應該是看他發呆2小時的觀眾」、「這傢伙什麼事都沒做就讓200萬人佩服」、「當其他YouTuber使用者想盡一切努力製作優質內容時，他什麼也沒做」、「劇情轉折：那傢伙睜著眼睛睡覺」

sobat miskin official 上傳發呆靜坐影片。(影片來源/sobat miskin official youtube頻道)

(中時新聞網)