俄羅斯指蘋果App Store破壞市場公平競爭 23:272020/08/11 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯負責反壟斷事務的聯邦反壟斷服務（FAS）周一表示蘋果透過其App Store壟斷iOS設備的行動app市場，包括要求app開發商使用其「程式內購買」（IAP）內購機制，因此將下令要求蘋果解決問題。蘋果表示計劃對FAS裁決提出上訴。 (工商 ) #蘋果 #俄羅斯 #App #Store #反壟斷 也許您會感興趣 推薦閱讀 指三家公司不配合規定 蘋果 拒微軟谷歌臉書遊戲上架 04:102020/08/11 全球財經 陸3家蘋果供應鏈：沒收下調iPhone12出貨目標通知 21:302020/08/11 財經 土銀舉辦潘元和油畫展 免費參觀 04:102020/08/11 全球財經 俄羅斯成全球首個批准使用新冠肺炎疫苗國家 22:252020/08/11 財經 杏國胰臟癌新藥期中分析順利 將繼續執行三期臨床 14:342020/08/11 財經 台積營收微蹲 樂觀Q3跳 04:102020/08/11 財經要聞 討論加入微軟計畫 收購TikTok 百仕通參一腳 04:102020/08/11 全球財經 俄羅斯警告 任何飛彈攻擊都將以核武報復 17:242020/08/11 軍事 科技巨頭泡沫破滅機率飆升 專家驚揭股市崩跌危機 22:252020/08/11 財經 外資大提款 越股表現最強 04:102020/08/11 投資理財 財經熱門新聞 散戶注意！台股凶狠殺尾 專家鐵口明天漲跌 - 財經 31億威力彩南投得主熱心公益 所得獎金想從事長照 - 財經 無法滿足華為、追不上台積電 陸晶圓龍頭市值慘跌 - 財經 前七月獲利 金控３雄 獲利暴衝 - 財經要聞 - 工商時報 ARM聯合創辦人：若被輝達收購 將是一場災難 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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