俄羅斯負責反壟斷事務的聯邦反壟斷服務（FAS）周一表示蘋果透過其App Store壟斷iOS設備的行動app市場，包括要求app開發商使用其「程式內購買」（IAP）內購機制，因此將下令要求蘋果解決問題。蘋果表示計劃對FAS裁決提出上訴。

(工商 )