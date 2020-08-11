曳引車與機車車禍 5歲子喪父 22:552020/08/11 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣藍姓男子騎機車載5歲幼子，但行經蘇澳新站前與一輛曳引車發生車禍，藍男當場死亡，其5歲幼子受有多處擦傷，已送醫治療。（警方提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣藍姓男子今天（11日）晚間騎乘機車載著5歲幼子，由冬山鄉方向往蘇澳鎮行駛，但行經蘇澳新站前，與一輛營業貨運曳引車發生車禍，藍男當場死亡，他的5歲幼子受到多處擦傷，已送往醫院治療。 今天晚間7時25分，警方獲報在蘇澳新站前有曳引車與機車發生交通事故，警方調查，當時曳引車是由蘇澳往冬山方向行駛，行經路口左轉，與從冬山往蘇澳、騎乘機車直行的藍姓男子發生車禍。 警方調查，事故發生後藍男當場死亡，曳引車駕駛徐姓男子未受傷，經酒測後徐男酒測值為零，事故發生原因正由警方釐清。 (中時 ) #曳引車 #蘇澳 #警方 #機車 #事故 也許您會感興趣 推薦閱讀 東港恐怖車禍 女騎士捲入曳引車底 當場肢體分離慘死 11:182020/08/11 社會 14歲少年假意買機車一去不回 遭逮稱好玩借車閒逛 19:112020/08/11 社會 桃園蘆竹高鐵橋下傳大貨車翻覆 車頭倒栽蔥卡護欄 11:442020/08/11 社會 27歲貨車駕駛疑精神恍神釀禍 載54桶化學桶自撞匝道口號誌 10:052020/08/11 社會 北市中山北路驚見40歲男駕駛保時捷自撞 無生命跡象 21:162020/08/11 社會 貨車輾過女騎士 赫見害死同學 04:102020/08/11 社會新聞 天災頻傳 臺灣產物：加保颱風洪水險 04:102020/08/11 產業特刊 高價進口車熱銷 和泰車完勝 04:102020/08/11 證券．權證 事故鬼機車嚇人 彰化139線道大執法 04:102020/08/11 地方新聞 計程車違規左轉 無辜騎士閃避不及撞上多處挫傷 11:392020/08/11 社會 社會熱門新聞 直擊影片曝光 淡水男開車保齡球式衝撞 孕婦也受害 - 社會 「保持完美上天堂」羅霈穎死因出爐 遺體不解剖交還家屬 - 社會 銷魂軍中樂園淫房翻版 苗栗大埔重劃區驚見「1女獨戰40男」 - 社會 小情侶百貨男廁上演四腳獸 女月事沒來男慘了 - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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