宜蘭縣藍姓男子今天（11日）晚間騎乘機車載著5歲幼子，由冬山鄉方向往蘇澳鎮行駛，但行經蘇澳新站前，與一輛營業貨運曳引車發生車禍，藍男當場死亡，他的5歲幼子受到多處擦傷，已送往醫院治療。

今天晚間7時25分，警方獲報在蘇澳新站前有曳引車與機車發生交通事故，警方調查，當時曳引車是由蘇澳往冬山方向行駛，行經路口左轉，與從冬山往蘇澳、騎乘機車直行的藍姓男子發生車禍。

警方調查，事故發生後藍男當場死亡，曳引車駕駛徐姓男子未受傷，經酒測後徐男酒測值為零，事故發生原因正由警方釐清。

(中時 )